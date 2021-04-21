З 22 квітня на території області почне діяти “жовтий” рівень.

У Чернівецькій області скасовується “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції.

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Про це повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами комісія вирішила скасувати з 00 год 00 хв 22 квітня “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати там обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки був встановлений у Києві та 12 областях: Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській і Чернівецькій. У "жовтій" зоні Херсонська, Закарпатська й Івано-Франківська області, а решта 9 областей - у "помаранчевій".

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Автор: Віталій Саєнко