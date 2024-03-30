Перспективу знову відкрити пляжі зважив голова ОВА Кіпер.

Чи наважиться влада Одещини відкрити для українців пляжі у літній сезон 2024 року? Очільник ОВА Олег Кіпер оцінив ризики та не виключив подібну можливість.

Чиновник наголосив, що такі плани у влади дійсно є. Ще минулого року Одеса, попри війну, відкрила людям шість пляжів. За словами Кіпера, можливість відпочити біля Чорного моря розглядається як оздоровчий момент, а не як розвага - пляжний сезон. Про це він сказав "Суспільному".

"Ви так називаєте - "пляжний сезон", ми трішечки по-іншому бачимо. Це для оздоровлення наших сімей, сімей наших воїнів. Хлопці, які знаходяться на нулі і бувають також у відпустці, приїжджають та можуть оздоровитися. Це перша причина", - сказав Кіпер.

Також очільник ОВА нагадав, що минулого року в Одесі через заборону утворилися стихійні пляжі. Тож зараз доцільніше дати українцям можливість відпочити на перевірених пляжах, ніж наражати людей на небезпеку.

Кіпер наголосив, що місця біля моря будуть перевірені усіма службами на предмет вибухівок та мін, які могло прибити до узбережжя водою. Голова ОВА прогнозує, що Одеса побачить перших "пляжників" вже після травневих свят.

До цього моменту у міської влади та військового керівництва є час, щоб розібратися з усіма питаннями. Якщо можливості дозволять - пляжі в Одесі відкриють, сказав Кіпер.

"Алгоритм є, розуміємо, як це робити. Сподіваємось, що безпекова складова в Одесі дозволить, останнім часом в Одесі дуже напружено все з цим, але по можливості будемо відкривати", - пообіцяв він.

Одеса під постійним прицілом РФ - вчора була нова атака

Одеса - важливе портове місто України, яке чи не щодня зазнає нових обстрілів з боку російської армії. Останній раз ракетний обстріл ворог реалізував 29 березня. Вночі по Одесі окупанти спрямували дві керовані авіаційні ракети.

Тоді небезпечні снаряди збили Сили повітряної оборони, однак уламки ракет впали на місто. Було травмовано дитину - 15-річного підлітка. На щастя, ніхто тоді не загинув, але загалом постраждало 5 українців.

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