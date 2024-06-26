Чи призовуть військовозобов'язаного, який подав документи на відстрочку: відповідь Міноборони

Передбачається, що дані про отримання відстрочки відображатимуться у застосунку "Резерв+".

В міністерстві оборони України розповіли, чи можуть мобілізувати чоловіка, який вже подав документи на відстрочку.

Як зазначили у відомстві, до ухвалення комісією рішення щодо надання відстрочки військовозобов’язаний не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби та не підлягає призову.

Заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, розглядатимуть протягом семи днів з дати їх надходження до комісії в ТЦК та СП. Втім, термін розгляду може бути продовжено, якщо комісія звернулася за додатковою інформацію до інших державних органів. Тоді документи розглянуть не пізніше наступного дня після отримання відповіді.

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У Міноборони зазначили, що про прийняте рішення щодо відстрочки військовозобов'язаного повідомлять телефоном, листом на електронну адресу або поштою.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаний отримає довідку. У разі відмови - письмове повідомлення із зазначенням причин. Ця інформація має відображатися в застосунку "Резерв+".

Мобілізація в Україні: останні новини

Волинські вищі навчальні заклади передаватимуть в ТЦК списки відрахованих студентів. Про це заявила Волинська обласна військова адміністрація. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

Тим часом до мобільного застосунку "Резерв+" скоро будуть додані нові функції, зокрема, електронне скерування на проходження ВЛК, а також онлайн-рекрутинг.

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