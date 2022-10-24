Закон передбачає оповіщення шляхом вручення повістки, але конкретне місце її вручення не зазначається.

В Україні не існує заборон щодо місць вручення повісток. Саме тому їх можуть вручати в розважальних центрах, ресторанах і на вулиці під час дії комендантської години.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки (раніше – військомату), полковник Юрій Максимів.

Він підтвердив, що інколи його колеги проводять так звані рейди, під час яких роздають повістки порушникам комендантської години.

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"Я поясню для чого вони проводяться. Це спільні дії поліції з підрозділами охорони наших центрів комплектування з метою дотримання громадянами вимог комендантської години. Коли відбувся перший рейд, ми зрозуміли, що є багато громадян, які порушують не тільки вимоги комендантської години, а й вимоги законодавства про військову службу та військовий обов’язок. Наприклад, виявлялись громадяни, які не перебували на військовому обліку, не з’являлись у військомати після оповіщення. Можливість швидко дізнатися інформацію про конкретну людину є", - зазначив він.

При цьому полковник наголосив, що вручення повісток може відбуватися не тільки за місцем проживання військовозобов'язаних, але й в інших місцях, зокрема в магазинах, торгових центрах, на блокпостах. Такі дії військових комісарів цілком законні.

"Немає заборон щодо місця вручення повісток. Жодної. В законодавстві не вказано, що оповіщення можливе, наприклад, виключно за домашньою адресою чи на роботі, чи в місці відпочинку. Закон каже про оповіщення шляхом вручення повістки. Все", - зазначив Максимів.

За ухиляння від військової служби під час мобілізації передбачена кримінальна відповідальність, до 5 років позбавлення волі.

Воєнком також пояснив, чи можуть мобілізувати телефонним дзвінком. За його словами, допускається оповіщення телефоном, але сам призов – це юридична процедура.

"Це рішення начальника ТЦК, яке оформлюється відповідним наказом. Тобто медичний огляд, професійно-психологічний відбір і призов", - пояснив він.

Мобілізація в Україні

РФ без оголошення війни рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. В той же день в нашій країні було оголошено мобілізацію. Російська влада розраховувала за кілька днів розібратися з Україною, але отримала гідну відсіч ЗСУ.

За словами начальника Управління персоналу штабу Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, вручення повістки громадянину України у будь-якому місці, не забороненому законом, не означає миттєвого призову в армію. Воно необхідне в першу чергу для того, щоб людина стала на військовий облік.

У Міноборони заявили, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

Військовозобов'язані в Україні мають законну можливість відмовитися від отримання повістки, однак це можна зробити лише в декількох випадках.

Раніше Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років стане підставою для звільнення від служби.

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