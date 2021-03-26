За даними слідства, контр-адмірал підбурював українських військових до держзради.

Прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора України повідомили про підозру контр-адміралу, заступнику командувача Чорноморського флоту Військово-морського флоту Збройних сил Російської Федерації.

Як повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора, контр-адмірала підозрюють у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до вчинення державної зради та пособництві у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

"У ході досудового розслідування встановлено, що з 20 по 25 березня 2014 року під час активної фази окупації Криму підозрюваний відкрито та зухвало підбурював військовослужбовців і керівний склад штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України до вчинення державної зради, а саме до переходу на бік ворога в період збройного конфлікту. При цьому він обіцяв миттєве підвищення зарплат та кар'єрне зростання, а також погрожував застосуванням військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Окрім того, за даними слідства, заступник командувача флоту проводив "допити" захоплених українських офіцерів, які утримувалися на гауптвахті ЧФ РФ, підбурюючи їх до державної зради.

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Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року у Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Після окупації Криму Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

У березні 2021 року Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

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Автор: Катерина Комолова