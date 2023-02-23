Розвідінформація потрібна була російським окупантам для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських містах / facebook.com/SecurSerUkraine

За матеріалами Служби безпеки України від 8 до 12 років тюрми засуджено ще чотирьох колаборантів Російської Федерації, які коригували обстріли українських шкіл та лікарень.

Як повідомляє СБУ в соціальній мережі Facebook, були зібрані беззаперечні докази вини ще чотирьох учасників інформаторських мереж російських спецслужб.

Зокрема, зловмисники збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони і технічний стан об’єктів енергетики у Києві та прифронтових районах Донеччини. "Насамперед їх цікавили місця базування підрозділів українських військ на території столичного регіону, а також на Лиманському й Авдіївському напрямках", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що розвідінформація потрібна була російським окупантам для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських містах. "Унаслідок ворожих обстрілів зафіксовано факти влучання російських ракет у будівлі соціальних об’єктів, зокрема шкіл і лікарень на сході України", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали ворожих поплічників під час спецоперацій на території Київської і Донецької областей.

"Один із засуджених – російський колаборант, який намагався виявити та передати агресору координати бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. Ще одного злочинця затримано у деокупованому Лимані. Саме за його наводкою окупанти обстріляли обласну травматологічну лікарню та місцеву школу. Іншу зловмисницю затримано в Києві. Після початку повномасштабного вторгнення вона фіксувала місця дислокації ЗСУ в столиці та надсилала відповідні локації агресору через закритий Telegram-канал", - йдеться у повідомленні.

facebook.com/SecurSerUkraine

Також тюремне ув’язнення отримав житель Покровська, який передавав російській спецслужбі відомості про переміщення української військової техніки.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Злочини росіян в Україні - що відомо

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти. 

На окупованих територіях російські військові проводять фільтраціїкатують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію. 

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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