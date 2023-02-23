Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони і технічний стан об’єктів енергетики у Києві та прифронтових районах Донеччини.

За матеріалами Служби безпеки України від 8 до 12 років тюрми засуджено ще чотирьох колаборантів Російської Федерації, які коригували обстріли українських шкіл та лікарень.

Як повідомляє СБУ в соціальній мережі Facebook, були зібрані беззаперечні докази вини ще чотирьох учасників інформаторських мереж російських спецслужб.

Зокрема, зловмисники збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони і технічний стан об’єктів енергетики у Києві та прифронтових районах Донеччини. "Насамперед їх цікавили місця базування підрозділів українських військ на території столичного регіону, а також на Лиманському й Авдіївському напрямках", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що розвідінформація потрібна була російським окупантам для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських містах. "Унаслідок ворожих обстрілів зафіксовано факти влучання російських ракет у будівлі соціальних об’єктів, зокрема шкіл і лікарень на сході України", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали ворожих поплічників під час спецоперацій на території Київської і Донецької областей.

"Один із засуджених – російський колаборант, який намагався виявити та передати агресору координати бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. Ще одного злочинця затримано у деокупованому Лимані. Саме за його наводкою окупанти обстріляли обласну травматологічну лікарню та місцеву школу. Іншу зловмисницю затримано в Києві. Після початку повномасштабного вторгнення вона фіксувала місця дислокації ЗСУ в столиці та надсилала відповідні локації агресору через закритий Telegram-канал", - йдеться у повідомленні.

Також тюремне ув’язнення отримав житель Покровська, який передавав російській спецслужбі відомості про переміщення української військової техніки.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Злочини росіян в Україні - що відомо

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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