У Херсоні очільниці двох навчальних закладів знищили українські підручники.

З початку 2023 року в Україні викрили понад 30 освітян-колаборантів, які займались русифікацією шкіл в окупованих районах півдня та сходу.

Як повідомляють у Службі безпеки України, цим людям повідимили про підозру у добровільній співпраці з ворогом. Серед них - керівники створених російськими окупантами "відділів освіти", а також директори захоплених шкіл та ліцеїв.

У Херсоні очільниці двох середніх навчальних закладів знищили українські підручники та нав’язували кремлівське бачення історії України. Вчителів вони змушували викладати російською за програмами країни-агресора та погрожували їм переслідуванням з боку окупантів у разі відмови.

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У Сєверодонецьку очільниця місцевого "відділу освіти" активно "відновлювала" роботу освітніх інституцій на користь РФ. Жінка закликала місцевих педагогів підтримати російських загарбників та влаштуватись викладачами у школи, обцяючи лояльне відношення окупантів та "зарплату" у рублях.

Також з'ясувалося, що керівниця "районного управління освіти Новопсковського району лнр" періодично організовує поїздки вчителів на "курси переформатування" до міста Воронеж.

Їм повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Школи в окупації

Нагадаємо, що в Ізюмі загарбники забороняли українську, знищували підручники та руйнували експонати в музеї українознавства.

Тим часом у Луганській області вчителі-колаборанти систематично шукають у гаджетах дітей докази проукраїнської позиції.

Раніше у Службі безпеки України поясняли, за яких саме обставин вчителів і медиків каратимуть за колабораційну діяльність.

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