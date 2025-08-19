Кітонє замінив Оболєнського, котрий зараз є командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Новим командиром 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" став Даніель Кітонє (позивний "Куба"). Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Він раніше був командиром одного з батальйонів "Хартії".

"Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу", - заявив у першій промові Кітонє.

Зазначається, що на урочистій церемонії бойовий прапор бригади новому комбригу передав полковник, нині начальник штабу - перший заступник командира корпусу "Хартія" Максим Голубок ("Альтаїр").

У повідомленні додали, що перший комбриг "Хартії" Ігор Оболєнський ("Корнет") з квітня 2025 року обіймає посаду командира 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

Даніель Кітонє - що відомо про військовослужбовця

Даніель Кітонє народився 27 серпня 1983 року в українському Сімферополі. Більшість свого життя провів у Харкові. Після початку повномасштабної війни РФ в Україну приєднався до 127-ї окремої бригади Територіальної оборони України.

Зазначається, що у складі бригади брав участь у Слобожанському контрнаступі Сил оборони України та операції з оборони Бахмута. З вересня 2022 року Кітонє призначили командиром розвідувального взводу роти контрдиверсійної боротьби, з серпня 2023 військовий став командиром розвідувальної роти.

Після формування 13-ї бригади НГУ "Хартія" приєднався до новоствореного підрозділу.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Національна гвардія України створила два корпуси, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет).

