Секретар РНБО вважає використання слова "Донбас" небезпечним.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов закликає уважно ставитися до термінології в питаннях Донецької та Луганської областей.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час форуму Громадянської мережі ОПОРА "виборча реформа: оцінка крізь призму цінностей, політичних прав, якості процедур".

"Слово "Донбас"... не існує в жодному нормативно-правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав'язується Російською Федерацією. "Народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна" - ми пам'ятаємо усі ці репліки, які існували. Нам треба чітко дотримуватись наших нормативно-правових документів... Є чітко географічні назви - "територія Донецької і Луганської області". Ніякого "Донбасу" не існує. Тому що це той наратив, який нам наголошує Російська Федерація, і починає з цього. А потім вони будуть казати про Галичину, потім вони будуть казати про інші речі", - наголосив Данілов.

Він додав, що це "дуже небезпечні речі, коли ми починаємо публічно використовувати такі синоніми".

Також, говорячи про поняття внутрішньо переміщених осіб, Данілов зауважив, що вони є "біженцями".

"Мені дуже не подобається словосполучення "переміщені особи". Насправді, ці люди є біженці. Біженці, які бігли від війни, бігли, щоб зберегти своє життя... Це зовсім інші тоді будуть наративи з точки зору відповідальності Російської Федерації за те, що вона скоїла на території частини Донецької і Луганської області, і те, що вона коїть сьогодні в Криму", - сказав він.

В питанні проведення виборів на території Донецької та Луганської областей секретар РНБО наголосив, що не йдеться "про небажання держави проводити вибори, мова йде про те, що в нашій країні вже 7 років йде війна".

"І якщо хтось покаже мені в історичних якихось подіях, які відбувалися за останні дві тисячі років, коли йде війна і йдуть якісь вибори, - я хочу подивитися на цю людину. Це вимушений крок держави - реагувати на ту ситуацію, яку створила Російська Федерація, окупувавши частину території Донецької та Луганської областей. І ні про які утиски місцевого самоврядування мова взагалі не йде", - зазначив Данілов.

Він додав, що усе інше - це вже "маніпулятивні речі, які комусь щось там вигадується, що держава скасувала вибори".

"Ні... Це прифронтова територія, вона може збільшуватися, може зменшуватися, в залежності від того, які плани для себе планує ворог", - пояснив він.

При цьому секретар РНБО сказав, що не може оприлюднювати інформацію розвідки щодо того, що планувала Росія під час виборів.

"Ми зробили все можливе, щоб на максимальній кількості територій Донецької та Луганської областей відбулися місцеві вибори в тих громадах, де це було можливо", - запевнив Данілов.

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Автор: Тетяна Поляковська