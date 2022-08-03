Данілов закликав чоловіків "не ховатися за жіночою юбкою" та шукати способи допомагати Україні, не покидаючи її.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував петиції до президента, в яких Володимира Зеленського просять дозволити виїжджати за кордон чоловікам призивного віку, які не мають бойого досвіду чи не придатні до служби в армії.

В ефірі 24 каналу Данілов розкритикував чоловіків, які бажають покинути країну піж час повномасштабної війни.

"Може бути альтернатива - будь ласка, йдіть, допомагайте тим хлопцям, які є на фронті. Роботи в країні дуже-дуже багато. Нема чого ховатися за жіночою юбкою та бігти з країни. Треба допомагати. Не можете воювати, не можете брати в руки зброю - допомагайте в інший спосіб. Знаходьте можливість допомагати. Це несправедливо, коли чоловіки починають бігти з країни під час війни. Я цього не вітаю", - заявив секретар Радбезу.

Він також закликав дотримуватися в цьому контексті Конституції та законів України.

"І вигадувати, що через петицію вас можуть відпускати - послухайте, ну так не можна. Роботи в нашій країні більш ніж достатньо, для фронту. Не можете на фронті - на іншому фронті працюйте. Допомагайте. Навіть якщо ви десь працюєте і сплачуєте податки - це так само велика допомога нашій країні. А ви зараз хочете збігти туди і там влаштуватися на роботу, будете там платити податки? Несправедливо", - каже Данілов.

Що цьому передувало

Нещодавно Володимир Зеленський офіційно відреагував на петицію "Скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців". Він уже доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю взяти до роботи питання, підняті у ній. Реакція очільника держави з'явилась під самою петицією, яка на той момент набрала понад 27 тисяч підписів на президентському сайті. Автор звернення до президента України пропонував віддати у мобілізації пріоритет добровольцям, а для решти - відкрити кордони.

Нагадаємо, попереднього разу Зеленський на петицію відреагував жорсткіше. Під час брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою Зеленський наголосив на тому, що не до кінця розуміє, кому вона адресована. "До мене, або, може, ця петиція має адресуватися батькам тих воїнів, які захистили ціною свого життя Україну. Коли сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути у нас на найскладнішому напрямку, на напрямку Сходу", - підкреслив він.

Зазначимо, в Україні виїзд чоловіків призовного віку заборонений щонайменше до 23 серпня - наразі до цього дня продовжили термін воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, у МВС запропонували зробити виїзд чоловіків призовного віку "платним". На думку радника міністра внутрішніх справ України Віктора Андрусіва, чоловіки повинні сплатити до держави страховий внесок. Мовилося про 3-5 тисяч доларів.