Згідно з документом, держслужбовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за власною згодою.

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі» № 1086-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 грудня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

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Згідно з документом, державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за власною згодою. Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб’єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Що передбачає закон

Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш ніж на п'ять років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

Рішення про продовження строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування ухвалює голова відповідної ради щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Повноваження суб'єкта призначення стосовно керівника Апарату Верховної Ради, крім випадків, передбачених пунктом 35 частини першої статті 85 Конституції України, здійснює голова ВР.

Також, відповідно до закону, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню COVID-19, призупинено дію положень закону України «Про державну службу» та закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби.

У новостворених органах державної влади, що були утворені протягом дії карантину, добір на посади державної служби в установленому Кабінетом міністрів порядку не проводиться. Призначення на посади державної служби в таких органах здійснюється виключно за результатами конкурсу відповідно до положень закону України «Про державну службу».

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Автор: Юлія Янкевич