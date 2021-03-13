У Львові з вівторка, 16 березня, учні 5-11 класів мають перейти на дистанційне навчання.
Як повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram, відповідне рішення буде запропоновано на розгляд комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання якої має відбутися у понеділок, 15 березня.
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Вчителям мер запропонував використати цей день для організації дистанційного навчання.
«Це компроміс, який ми намагаємось знайти у боротьбі з вірусом. Молодші класи залишаться у школі, бо часто батьки не мають з ким залишити дитину. І не варто у такий складний час робити людям ще більше проблем», - пояснив Садовий.
Він додав, що у Львівській області спостерігається дуже негативна динаміка зростання кількості хворих на COVID-19 і госпіталізацій.
«Щодня в лікарні лягає значно більше людей, ніж виписується. Хвороба прогресує швидше та агресивніше, ніж це було рік тому. Ми всі разом маємо обірвати ланцюг захворювання. І це стосується не лише школярів. Я прошу всіх львів’ян бути відповідальним перед собою і своїми сім’ями. Гучні вечірки, бенкети та свята – це речі, без яких можна обійтись», - написав Садовий.
Він закликав жителів міста правильно носити маски, частіше мити руки, користуватись антисептиками і берегти себе та близьких.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні виявили 13 тис. 276 нових хворих на COVID-19, померли 243 особи.
- Найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві (1 тис. 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.
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