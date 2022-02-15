Чоловік креативно привітав дружину з днем закоханих.

Запорізький рятувальник зробив своїй вагітній дружині креативний подарунок на день усіх закоханих, який відзначався 14 лютого. Чоловік та його кохана дізналися стать своєї майбутньої дитини. Для цього воду у пожежній цистерні заздалегідь зафарбували у відповідний колір.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області.

14 лютого заступник начальника 2 Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Запорізькій області Олександр Смірнов зробив подарунок своїй дружині Ірині, разом вони вже два роки. У вересні 2021 року чоловік та його кохана зіграли весілля, а на день закоханих вони дізналися стать своєї дитини.

"Ми з дружиною Іриною дуже хотіли, щоб ця подія була яскравою, емоційною, наповненою любов’ю та запам’яталася на все життя. Тому у мене виникла ідея зробити це креативно. Я працюю рятувальником і вирішив провести дійство в пожежно-рятувальній частині", - розповів рятувальник.

На допомогу чоловіку прийшли його колеги. Вони підтримали його ідею та допомогли організувати свято. Рятувальники заздалегідь зафарбували у відповідний колір воду у пожежній цистерні. Чоловік та його дружина випустили воду із пожежного ствола та побачили, що вона рожева - подружжя чекає на дівчинку.

"Ми дуже щасливі, навіть розчулилися. Насправді не грало ролі, хлопчик буде чи дівчинка. Це наше найбільше щастя і любов! Тепер готуватимемося до появи маленької принцеси!", - поділилася дружина рятувальника.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що курсант Нацгвардії у Харкові в День закоханих на плацу зробив дівчині пропозицію.

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