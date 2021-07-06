Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт зазначив, що залучення волонтерів та студентів є стандартною процедурою, до якої вдаються в інших країнах.

ВООЗ розпочала в Україні тренінги з вакцинації від коронавірусу для викладачів медичних університетів.

Метою тренінгів є залучення студентів-медиків старших курсів і інтернів до вакцинації, йдеться в повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У ВООЗ підкреслили, що це дозволить заповнити прогалини та задовольнити очікування уряду щодо охоплення вакцинами цільових груп населення до кінця 2021 року.

За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, українські лікарі потребують допомоги старших студентів-медиків і лікарів-інтернів.

"Українська система охорони здоров’я задіяна на повну потужність. Тому лікарі потребують допомоги старших студентів-медиків та лікарів-інтернів, які разом із ними проводитимуть щеплення, принаймні, у великих центрах вакцинації, щоб у лікарів було більше часу для виконання своїх основних функцій, адже інші хвороби нікуди не ділися", - сказав Ляшко.

Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт зазначив, що залучення волонтерів та студентів є стандартною процедурою, до якої вдаються в інших країнах.

"Пандемія серйозно вдарила по системі охорони здоров'я в кожній країні, оскільки наявні в системі охорони здоров’я ресурси зараз працюють для протидії пандемії, включаючи вакцинацію від COVID-19. Відповідно, стає все менше потенціалу для інших функцій системи охорони здоров’я... Але волонтери без спеціальної медичної освіти можуть виконувати лише обмежені функції. Тому в Україні ми залучаємо студентів-медиків. Ми навчаємо, як робити щеплення від COVID-19 у високоякісний і безпечний спосіб, щоб зменшити імовірність програмних помилок", - сказав Хабіхт .

"Обсяг і програма тренінгу охоплюють інформацію про всі вакцини, що використовуються в Україні, у тому числі про ті, що можуть надійти до країни найближчим часом, як вакцина Moderna mRNA-1273", - додали у ВООЗ.

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Вакцина від коронавірусу в Україні

У липні очікується поставка в Україну 2 млн доз вакцини від коронавірусу Moderna в рамках ініціативи COVAX.

Кампанія по вакцинації в Україні почалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

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Автор: Олександр Топчій