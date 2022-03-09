Наразі такі військові отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання.

Іноземні добровольці, що прибувають до війни з Росією, зможуть отримати громадянство України.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

"Якщо такі особи з-поміж іноземних громадян будуть зацікавлені в отриманні українського громадянства, то наше законодавство передбачає для них таку можливість", - зазначив він.

Наразі такі військові отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання.

Раніше УНІАН писав, що в Міноборони України заявили про створення спеціального підрозділу — Іноземного легіону, яке вже приступило до виконання бойових завдань з протидії російській агресії.

Понад 20 000 добровольців і ветеранів з 52 країн виявили бажання приєднатися, за словами бригадного генерала Кирила Буданова, командувача Головним розвідувальним управлінням Міністерства, яке керуватиме цим легіоном.