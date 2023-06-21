Суд відмовив йому у такому проханні.

Уродженець Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, який був засуджений до довічного позбавлення волі, попросив суд переглянути вирок і відпустити його на війну з РФ. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Як зазначили у суді, у 1998 році цього чоловіка визнали винним в умисному вбивстві, бандитизмі та незаконній торгівлі і засудили до смертної кари. У 2000 році розстріл замінили на довічне ув’язнення.

Через майже 25 років за ґратами засуджений попросив переглянути вирок за нововиявленими обставинами, а саме наявністю раніше недосліджених документів, які ніби вказують на його алібі. Крім цього, він заявив про порушення права на захист, оскільки не брав участі сам чи його адвокат у розгляді справи у Верховному суді України. Тому просив Ярмолинецький районний суд Хмельницької області постановити щодо нього виправдувальний вирок або повернути кримінальну справу на додаткове розслідування.

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Під час розгляду цієї заяви у суді в Україні запровадили воєнний стан й засуджений попросив зупинити виконання вироку та обрати йому запобіжний захід, який дозволить виконати громадянський обов’язок із захисту держави. Про готовність взяти його на поруки тоді ж заявила й одна з громадських організацій.

Прокурор у суді був проти задоволення заяви про перегляд вироку за нововиявленими обставинами, оскільки вважає, що їх немає, а клопотання про зміну запобіжного заходу та зупинення виконання вироку назвав незаконним та необґрунтованим.

Суддівська колегія також вказала, що право засудженого на захист під час розгляду справи в касаційному порядку не було порушено, а скасування йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для проходження військової служби за призовом під час мобілізації суд розглядає виключно за клопотанням прокурора.

"Проте заявник – засуджений, а не обвинувачений, й до нього не застосовуються положення КПК, які регламентують процедуру обрання, зміни чи скасування запобіжного заходу", – пояснили в суді.

Зазначається, що ухвала не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному суді.

Мобілізація засуджених в Росії: що відомо

У жовтні 2022 року в Росії дозволили мобілізовувати засуджених громадян із непогашеною судимістю за тяжкі злочини.

Після цього приватна військова компанія "Вагнер" почала набирати до свого складу ув’язнених з російських тюрем, яких згодом відправили воювати на Донбас, зокрема у найгарячішу точку – Бахмут. Мобілізовані в’язні зазнали величезних втрат під час боїв за місто.

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