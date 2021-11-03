Мама-іноземка написала скарги до всіх інстанцій на дитбудинок, адже усиновлена дитина перебувала у важкому стані: у неї були пролежні та гнійна інфекція.

Жінка зі США Христина вирішила присвятити своє життя дітям й усиновила вже трьох важкохворих дітей з України.

Фото останньої усиновленої дівчинки - 14-річної Діани - одразу запало в душу Христині. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожКабмін посилив заходи щодо захисту прав дитини в Україні - ШмигальУ дитини - складна розумова відсталість та інвалідність. Усиновлювачка каже, що дитина в інтернаті була дуже занедбаною.

Американка написала офіційні скарги на недогляд до всіх українських інстанцій. Понад місяць чекала відповіді. Отримала відписки про проведену перевірку.

Це усиновлення закордон уже переросло у міжнародний скандал, мама-іноземка написала скарги до всіх інстанцій на дитбудинок, бо переймається, що інші діти у закладі в такому ж стані.

У сюжеті йдеться про те, що за пару тижнів у новій сім'ї та з лікуванням дівчинка ожила, а її рани загоїлись. Дитина, яка нічого не могла тримати руками, зараз сама тягнеться за пляшечкою. Діана ще проходить обстеження та лікування, але шкіра уже здорова.

За даними Міністерства соціальної політики України, за минулий рік в Україні було усиновлено 1 тис. 239 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них громадянами України – 992 дитини.

Зокрема за 8 місяців 2021 року українські родини прийняли у свої сім’ї на правах рідних 709 дітей, 203 - отримали батьків за межами України.

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Автор: Ольга Робейко