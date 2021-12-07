На своєму велосипеді Атаманчук їздить вже 5 років.

Мешканка Кривого Рогу 38 річна Ганна Атаманчук не користується громадським транспортом, використовуючи замість нього велосипед.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Громадському.

У 2015 році велоактивістка протягом року провела експеримент і довела, що їздити на роботу на велосипеді можна навіть в сніг.

"Ну не відступати ж було? Я емоційно сильна", - сміється Аня, згадуючи експериментальний рік.

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"Це була дуже сніжна зима, і місто опинилось у транспортному колапсі — техніки у віддалених районах майже не було. Того дня дорога тривала 1 годину 20 хвилин. А ті, хто хотіли доїхати тролейбусом чи автобусом, узагалі не факт, що дісталися потрібного пункту", — пригадує Анна.

За рік жінка зрозуміла, що завдяки "велу" економила понад пів години часу на день. Ще й заощадила приблизно 400 гривень, які могла витратити на транспорт. Її вживаний ровер коштував 1500 тисячі гривень. Завдяки щоденному використанню велосипед окупився менш як за пів року.

Експеримент закінчився, але і зараз вона вважає за краще двоколісний транспорт всьому іншому.

І хоча, за словами жінки, вирішувалася вона на такі зміни не тільки заради екології, але одна думка про те, що завдяки її вибору планеті дихається трішки легше, їй приємна.

Місто Кривий Ріг може бути вдячне жінці за такий вибір. Адже на сьогодні він у п'ятірці українських міст з найбільш забрудненим повітрям. І хоча більша частина пилу і діоксиду азоту в повітрі цього міста — це "заслуга" роботи гірничо-збагачувальних комбінатів, кар'єрів і металургійного гіганта, навантаження на атмосферу зростає, зокрема, і через те, що на вулицях міста збільшується кількість транспорту.

На своєму велосипеді Атаманчук їздить вже 5 років. Чергове підвищення ціни на проїзд у маршрутках до 8 гривень її не хвилює. Користь і для сімейного бюджету, і для здоров'я, і навіть для екології очевидні.

"Відмова від транспорту для мене означає і безпеку, здоров’я. Велосипед — це також свобода. До того ж не мерзнеш на зупинці, не печешся під палючим сонцем. Та й, будьмо відверті, ніхто та тебе не кашляє і не чхає у буквальному сенсі цього слова", — каже Атаманчук.

Нагадаємо, з 1 листопада 2021 року в Україні змінили ПДР, зміни торкнулися і велосипедистів. Які саме - читайте на УНІАН.

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Автор: Вікторія Гордієнко