У організації пояснили, що зміни до ПДР, які набувають чинності з 1 листопада, - це, по суті, це просто технічні правки, які узгоджують різні нормативні документи між собою.

У U-Cycle (Громадська організація "Асоціація велосипедистів Києва") розповіли, які зміни чекають на велосипедистів з 1 листопада.

Про це у коментарі УНІАН розповів координатор з адвокації та безпеки руху U-Cycle Богдан Лепявко.

Відповідаючи на запитання щодо того, що з 1 листопада набувають чинності зміни до Правил дорожнього руху, і що в цьому контексті чекатиме саме на велосипедистів, він зауважив, що зміни, які стосуються велосипедистів, спрямовані на узгодження з ПДР державних стандартів Будівельних норм, які змінювалися останніми роками.

"Наприклад, велодоріжки, велосмуги, велопереїзди – вони вже були у Будівельних нормах певний час, а в Правилах їх не було. І от вони починали з'являтись вже на вулицях міст, а в Правилах досі цього не було. Це призводило, по-перше, до того, що частина проектів не могла бути втілена, просто тому, що узгоджується кожен проект вулиці з багатьма органами, і от інколи могла виникнути така ситуація, коли, наприклад, поліція або ще хтось не узгоджує, каже: "Цього ж немає в Правилах дорожнього руху", - сказав Лепявко.

Він додав, що водії, пішоходи та велосипедисти не зобов'язані знати Будівельні норми, а зобов'язані знати Правила дорожнього руху.

Так, підсумував він, по суті, це "технічні правки, які узгоджують різні нормативні документи між собою".

"Але це важливо і тепер всі ці нюанси знялися. І з такого важливого, там окремо розділяється поняття "велодоріжки" і "велосмуги". Раніше просто була "велодоріжка" якась, яка для всього застосовувалася. "Велодоріжка" - це відокремлена від проїжджої частини, а "велосмуга" - це на проїжджій частині. Вона може бути теж відокремлена, наприклад, якимись засобами, делініаторами", - пояснив експерт.

Крім того, з'являється чітке визначення "велопереїзду", по якому можна переїжджати вулицю.

"Не спішуючись як пішохід. Водії очікують побачити там велосипедистів, тобто, це безпечніше", - зауважив Лепявко.

Також, зокрема, з'являється "смуга зустрічного руху" або "контр-смуга".

"Це можливість робити велосмуги на тих вулицях, які, наприклад, вузькі і там не можна зробити окремо велодоріжки. Але вулиця одностороння, вузька і от можна зробити велосмугу, по якій велосипедисти можуть рухатись у протилежний напрямок до авто", - розповів він.

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Експерт додав, що така практика існує в багатьох країнах, і це робить велосипед привабливішим видом транспорту.

"Тому що, якщо, наприклад, на авто треба об'їжджати кілька кварталів, якщо в центрі мережа односторонніх вулиць, а наприклад, на велосипеді можна скрізь потрапити найкоротшим шляхом, якщо там облаштовані ці контр-смуги", - сказав Лепявко і додав, що це дуже зручна практика, і це є дуже раціональним використанням міського простору.

На уточнення, чи на практиці, якщо це просто технічні зміни, для велосипедиста, який 1 листопада виїде з дому, нічого не зміниться, експерт сказав: "Так. Насправді, буде просто більш зрозуміла інфраструктура і для нього, і для водіїв, які бачать, що велосипедист їде цією велосмугою – вони вже мають розуміти, що це таке… Якихось додаткових обов'язків чи прав ці зміни не дають".

У Телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України повідомляється, що з 1 листопада набувають чинності зміни до ПДР. Зміни, здебільшого, зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України, а саме - ДСТУ 4100:2021 та ДСТУ 2587:2021, які розроблені з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали.

Щодо змін, пов'язаних з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, йдеться про нове визначення "велосипедної доріжки"; поняття "велосипедної смуги" і "велосипедного переїзду"; вказані права та обов'язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху; регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

"Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, а саме за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП", - зауважили у МВС.

Автор: Таня Поляковська