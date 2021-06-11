Через фізичний стан Крючкова суддя вимушений був перенести засідання.

Колишній народний депутат Дмитро Крючков, підозрюваний у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", 11 червня прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду нетверезим.

Трансляція засідання велася на каналі суду в Youtube.

На початку засідання один із суддів зазначив, що Крючков запізнився та має недобрий вигляд.

"Коли ви входили до зали суду, я помітив, що у вас нестійка хода. Що з вами сталося? Що з вашим станом здоров'я? Я бачу почервоніння ваших очей", - сказав суддя.

Крючков відповів, що був на святкуванні дня народження і вживав алкоголь. За його словами, захід закінчився близько першої ночі, а випив він 300 г горілки. Свою нетверезість зараз екс-нардеп заперечив.

Суддя зазначив підозрюваному, що той навіть говорить незв'язно.

"Я пам'ятаю, який ви були активний на інших судових засіданнях, ми заслуховувались вашими показами, а сьогодні у вас язик ламається і заплітається. І як ви планували для себе брати участь в судовому засіданні в такому стані?" - зауважив суддя.

Тоді інший суддя запропонував перенести засідання.

"На жаль, вищі спеціалізовані суди не є серед суб’єктів, які могли б вас притягнути (до відповідальності - УНІАН) за неповагу до суду. ... Я ставлю на обговорення питання про відкладення судового засідання через те, що обвинувачений Крючков Дмитро Васильович перебуває у стані алкогольного сп'яніння і не може належним чином здійснювати свій захист", - сказав він.

Заперечень не було.

Наступне засідання має відбутися 12 липня.

"Будемо сподіватися, всі будуть здорові. Там близько 7 липня, я вже переживаю, це Івана (свято - УНІАН). Ви нормально будете? Не Іванович ніби. Ладно, робимо перерву, немає з ким говорити. До побачення", - підсумував суддя.

За що судять Крючкова

У квітні 2019 року колишнього народного депутата, енерготрейдера Дмитра Крючкова екстрадували до України з Німеччини. Солом'янський райсуд Києва арештував його з альтернативою застави 7 млн гривень. Невдовзі Крючков вийшов під заставу.

Екс-нардеп фігурує у справі про привласнення 346 млн грн "Запоріжжяобленерго", де понад 60% акцій належить державі. У липні 2016 року його оголосили в розшук.

За версією слідства, Крючков є організатором схеми, через яку ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали збитків на загальну суму понад 346 млн грн. Розслідування в цій справі триває від грудня 2015 року.

У вчиненні злочину слідство підозрює двох осіб. У Крючкова казали, що до корупційних схем може бути причетний народний депутат від "БПП" Ігор Кононенко, який входить до найближчого оточення п'ятого президента Петра Порошенка.

Журналісти програми "Схеми" публікували записи телефонних розмов Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.

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Автор: Катерина Комолова