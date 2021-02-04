«Злодій в законі» на прізвисько «Гіга Озургетський» призначив «смотрящими» за колонією двох пожиттєво засуджених осіб.

Слідчі повідомили про підозри в поширенні злочинного впливу та організації сходки «злодію в законі» та двом «смотрящим», які відбувають покарання в колонії.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, повідомлено про підозри «злодію в законі» на прізвисько «Гіга Озургетський» за фактом поширення злочинного впливу в суспільстві особою у статусі «вора в законі» (ч. 3 ст. 255-1 КК України), а також йому та двом «смотрящим» повідомлено про підозру за фактом участі у проведенні злочинного зібрання (сходки) представників організованих груп та осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу сфер злочинного впливу, а також з використанням засобів зв’язку (ч. 1 ст. 255-2 КК України).

За даними слідства, відбуваючи покарання у Новгород-Сіверській виправній колонії № 31 за вчинення закінченого замаху на умисне вбивство «Гіга Озургетський», перебуваючи в статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу – «вора в законі», поширив свій злочинний вплив на території виправного закладу. Зокрема, він призначив «смотрящими» за колонією двох пожиттєво засуджених осіб. Крім того, всі рішення «Гіги Озургетського» були обов’язкові до виконання засудженими під час вирішення ним конфліктних ситуацій між ув’язненими. Також він здійснював контроль так званого «общака» - надходження та розподілу матеріальних благ і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. До того ж він ухвалив рішення про організацію злочинного зібрання та провів «сходку» у виправній колонії.

З метою викриття злочинної діяльності правоохоронними органами одночасно проведено ряд обшуків за місцями відбування покарань вказаних осіб.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

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Автор: Дмитро Хилюк