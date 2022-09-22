Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба став гостем "Пізнього шоу Стівена Кольбера" в Сполучених Штатах Америки. Він заявив, що наша країна обов'язково переможе у війні проти Росії. Глядачі у відповідь на це піднялися і почали аплодувати.
У ролику нижче присутній фрагмент з недавнього випуску шоу з Дмитром Кулебою.
Розмовляючи зі Стівеном Кольбером, міністр закордонних справ заявив: "Це доводить і нам, і всьому світу, що ми вміємо перемагати і ми перемагаємо". Потім в залі зазвучали гучні оплески. Кулеба відповів глядачам вдячністю за такий жест. Міністр заявив, що оплески звучать не для нього, а для "народу України і наших хоробрих солдатів".
Після цього оператор перевів камеру і показав аудиторію. Всі люди, присутні на шоу, піднялися і продовжили плескати. У такий спосіб громадяни США висловили свою солідарність Україні у боротьбі проти російської агресії.
Сполучені Штати Америки та Україна: подробиці про підтримку у війні
- З моменту повномасштабного вторгнення Росії США стали головним партнером нашої держави. Згідно з недавньою заявою президента Джо Байдена, для допомоги Україні вже виділили понад $25 мільярдів.
- Штати передали нашій країні безліч різноманітного озброєння — від протитанкових комплексів до РСЗВ і гвинтокрилів. А реактивні системи залпового вогню HIMARS допомогли знищити більше 400 ворожих цілей.
- 16 вересня Байден оголосив про черговий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, стрілецька зброя та інше.
- Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на зустрічі країн "Великої сімки" в Берліні заявила, що Україна повинна перемогти у війні, а Росія — понести справедливе покарання.