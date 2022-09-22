Міністр закордонних справ сказав, що це жест для народу України і хоробрих солдатів ЗСУ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба став гостем "Пізнього шоу Стівена Кольбера" в Сполучених Штатах Америки. Він заявив, що наша країна обов'язково переможе у війні проти Росії. Глядачі у відповідь на це піднялися і почали аплодувати.

У ролику нижче присутній фрагмент з недавнього випуску шоу з Дмитром Кулебою.

Розмовляючи зі Стівеном Кольбером, міністр закордонних справ заявив: "Це доводить і нам, і всьому світу, що ми вміємо перемагати і ми перемагаємо". Потім в залі зазвучали гучні оплески. Кулеба відповів глядачам вдячністю за такий жест. Міністр заявив, що оплески звучать не для нього, а для "народу України і наших хоробрих солдатів".

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Після цього оператор перевів камеру і показав аудиторію. Всі люди, присутні на шоу, піднялися і продовжили плескати. У такий спосіб громадяни США висловили свою солідарність Україні у боротьбі проти російської агресії.

Сполучені Штати Америки та Україна: подробиці про підтримку у війні

З моменту повномасштабного вторгнення Росії США стали головним партнером нашої держави. Згідно з недавньою заявою президента Джо Байдена, для допомоги Україні вже виділили понад $25 мільярдів.

Штати передали нашій країні безліч різноманітного озброєння — від протитанкових комплексів до РСЗВ і гвинтокрилів. А реактивні системи залпового вогню HIMARS допомогли знищити більше 400 ворожих цілей.

16 вересня Байден оголосив про черговий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, стрілецька зброя та інше.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на зустрічі країн "Великої сімки" в Берліні заявила, що Україна повинна перемогти у війні, а Росія — понести справедливе покарання.

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