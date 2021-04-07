Скандальну фотосесію оголених дівчат у Дубаї влаштував підприємець Віталій Гречин, який «розкручує» в Україні аналог Playboy. Відомо, що він регулярно організовує подібні зйомки.
Читайте також"Голи танці" в Дубаї: МЗС уточнило кількість затриманих за" розпусту " українокПро це пише Telegram-канал Lifeshot з посиланням на одного з безпосередніх учасників «голої фотосесії».
Зазначається, що росіянин Олексій Концов, який під час всього процесу знаходився в номері, імовірно, був спонсором.
Також джерело підтвердило, що знімав моделей пітерський фотограф Олександр Тен, який, як повідомлялося раніше, встиг втекти до Росії до приїзду поліції.
«При цьому спочатку дівчатам обіцяли іншого фотографа - більш іменитого, на це багато і клюнули. Але в останній момент зірковий фотогуру відмовився, і тоді з Пітера викликали маловідомого Тена. Після цього близько десяти дівчат від зйомок відмовилися», - йдеться в повідомленні.
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