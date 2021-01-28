З січня поточного року в столичних дитсадках скасували компенсацію за харчування вихованців.

Жителі Дарницького району Києва показали, чим годують дітей в одному з садочків (№31), і висловили обурення тим, що за це "жалюгідне місиво" їм тепер доводиться платити повну вартість.

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"На тлі свіжих новин про скасування компенсації з міського бюджету за харчування дітей у садочках - 26 січня нашим дітям подають ось таку чудову вечерю. На фото - якесь жалюгідне місиво, його хтось назвав "ледачими варениками". Несолодке і без жодного натяку на вміст сиру. У чашці - рідка субстанція непристойного кольору, теж без цукру і молока. Що це? У чиїй-то хворій уяві це виглядає як збалансоване дитяче харчування? І за це ми тепер повинні платити повну вартість?" - йдеться в повідомленні.

У коментарях до запису користувачі розповіли про схожі ситуації в інших київських садочках, а також поцікавилися, куди в таких випадках слід звертатися.

Як відомо, компенсацію за харчування в дитсадках Києва скасували з січня поточного року.

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Автор: УНІАН