Жителі Дарницького району Києва показали, чим годують дітей в одному з садочків (№31), і висловили обурення тим, що за це "жалюгідне місиво" їм тепер доводиться платити повну вартість.
Читайте такожНа Дніпропетровщині нелегальний садочок виховував "еліту, яка спілкуватиметься російською"На Facebook-сторінці групи "Батьки SOS".
"На тлі свіжих новин про скасування компенсації з міського бюджету за харчування дітей у садочках - 26 січня нашим дітям подають ось таку чудову вечерю. На фото - якесь жалюгідне місиво, його хтось назвав "ледачими варениками". Несолодке і без жодного натяку на вміст сиру. У чашці - рідка субстанція непристойного кольору, теж без цукру і молока. Що це? У чиїй-то хворій уяві це виглядає як збалансоване дитяче харчування? І за це ми тепер повинні платити повну вартість?" - йдеться в повідомленні.
У коментарях до запису користувачі розповіли про схожі ситуації в інших київських садочках, а також поцікавилися, куди в таких випадках слід звертатися.
Як відомо, компенсацію за харчування в дитсадках Києва скасували з січня поточного року.
Вас також можуть зацікавити новини
- Навчання на карантині: як навчатимуться школярі в різних зонах після канікул (відео)
- До школи у 5 років: У Міносвіти розглядають можливість реформування 12-річної системи навчання
- У Раді розповіли, якою бачать школу для п'ятирічних
- В Одесі оголошено підозру виховательці дитсадка, в якому дитина отримала травму голови
- Стало відомо, як працюватимуть дитсадки, школи та вузи після локдауну
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram