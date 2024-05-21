Железняк переконаний, що це сильно збурює суспільство.

Народний депутат України від "Голосу" Ярослав Железняк прокоментував ідею податку на "бездітність", назвавши відповідний законопроект "ідіотським". Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо відкликаного вже законопроекту про податок на "бездітність".

"На жаль, не всі депутати, однаково, як і йогурти, корисні. Я не знаю, чим керувався колега, який вносив такий ідіотський законопроект. Через очевидну його, підбираю слова, щоб цензурно це назвати, некоректність самого підходу законопроекту, я вже навіть не коментую суть, я так розумію, що навіть його колеги по фракції коаліції переконали його, що цього разу саме цю вже занадто ідіотську ініціативу треба відкликати", - зауважив Железняк.

Депутат додав, що це "повна нісенітниця", і що це сильно збурює суспільство.

"Добре, що відкликали (законопроект - УНІАН)", - сказав він.

Податок на "бездітність" - деталі

Раніше народний депутат України від "Слуги народу" Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді законопроект №11264, яким пропонується ввести податок на "бездітність".

Зокрема, зазначається, що "демографічний збір" пропонують стягувати з фізичних осіб, громадян України віком від 21 до 58 років. Йдеться про такі ставки: 1,5% від об’єкта оподаткування - для осіб, які не мають дітей; 1% від об’єкта оподаткування - для осіб, які мають одну дитину; 0,5% від об’єкта оподаткування - для осіб, які мають двох дітей.

Якщо людина має трьох чи більше дітей, то податок вони не платитимуть. Крім того, від "демографічного збору" планують звільняти людей, які мають безпліддя чи порушену репродуктивну функцію, а також осіб, які мають статус осіб з інвалідністю І групи.

Метою цього законопроекту, згідно з пояснювальною запискою, є покращення демографічної ситуації в Україні. Зокрема, пропонується виділяти підтримку родинам з дітьми, молодим громадянам тощо. Гроші на це планують виділяти безпосередньо з демографічного збору.

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев зауважив, що шансів на ухвалення цього законопроекту немає.

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