Подати документи можливо в підрозділах ДП "Документ" у Варшаві (Польща), Берліні (Німеччина), Братиславі (Словаччина), Мадриді (Іспанія) та Стамбулі (Туреччина).

Відсьогодні в підрозділах ДП "Документ" за кордоном можна оформити посвідки на постійне проживання в Україні для іноземців та осіб без громадянства.

Як повідомляє МВС України в Telegram, подати документи можна в підрозділах у Варшаві (Польща), Берліні (Німеччина), Братиславі (Словаччина), Мадриді (Іспанія) та Стамбулі (Туреччина). Також, найближчим часом отримання такої послуги стане доступним і в Празі (Чехія).

В МВС пояснили, що скористатися послугою можливо в разі:

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Втрати або викрадення посвідки.

Непридатності посвідки для подальшого використання.

Досягнення 25- або 45-річного віку (якщо було оформлено посвідку, що не містить безконтактного електронного носія).

Неотримання вже виготовленої посвідки у зв’язку із введенням на території України воєнного стану.

"Завірений переклад паспорта українською мовою – обов'язковий", - йдеться у повідомленні.

Водночас, на період тестування інформаційних систем, обслуговування здійснюється виключно в порядку живої черги.

Іміграція під час війни

У серпні 2023 року уряд дав "шанс" імігрувати в Україну більшому колу іноземців. Уряд України розширив коло іноземців та осіб без громадянства, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну. Право на довгострокове перебування або постійне проживання матимуть іноземці та особи без громадянства, які прослужили в Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії України три й більше років.

Також матимуть право на отримання дозволу на імміграцію в Україну особи, які служили у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії України (незалежно від строку військової служби) і були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоровʼя - за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обовʼязків військової служби.

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