Офіс президента відмовляється від пропозиції художньої галереї продати свої двері, пошкоджені під час акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня.
"Пошкоджені двері Офісу президента сьогодні відправляють на реставрацію з метою економії коштів. Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові. Офіс президента не буде віддавати жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об'єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму", - розповіла речниця президента Юлія Мендель "Українській правді".
За словами Мендель, усі, хто скоїв цей вандалізм, мають відповісти за законом. Речниця Зеленського зазначила, що кожен українець має право на протест, і протестувальники часто проводили акції на Банковій, однак "жодному за 30 років незалежності не спадало на думку робити те, що сталося 20 березня".
Читайте такожМВС оприлюднило імена учасників акції за Стерненка, яких планує покарати за понівечений Офіс президента (відео)Акція на підтримку Стерненка 20 березня: що відбувалося
- Акція на підтримку Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув’язнення розпочалася 20 березня о 19:00 - в день його народження. Учасники скандували: "Зеленський, не мовчи!", а також: "Справедливість - Стерненку, справедливість - усім!".
- Протестувальники висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка, а також запровадити санкції проти Андрія Портнова.
- Учасники протестів палили фаєри та кидали їх у бік поліцейських. Окрім того, вони розмалювали вхідні двері та стіни Офісу президента, а також порозливали червону фарбу. У двох центральних дверях ОП протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві та затримала одного з учасників. Після затримання під Печерським управлінням поліції в Києві сталися сутички.
Згодом затриманому повідомили про підозру у хуліганстві з використанням зброї. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.
Також правоохоронці затримали ще кількох учасників протестів.
Після бурхливих вихідних пошкоджені двері з будівлі Офісу президента зняли. Їх захотіла викупити столична художня галерея.
Також пошкоджені двері з'являлися в ефірі телеканалу "1+1". Речниця президента Юлія Мендель пояснила, що Офіс президента лише на один вечір позичив їх телеканалу.
За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі Офісу президента мало б коштувати приблизно два мільйони гривень.
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