Офіс президента не збирається віддавати пошкоджені частини своєї будівлі на будь-які виставки, бо не вважає їх об'єктами мистецтва.

Офіс президента відмовляється від пропозиції художньої галереї продати свої двері, пошкоджені під час акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня.

"Пошкоджені двері Офісу президента сьогодні відправляють на реставрацію з метою економії коштів. Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові. Офіс президента не буде віддавати жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об'єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму", - розповіла речниця президента Юлія Мендель "Українській правді".

За словами Мендель, усі, хто скоїв цей вандалізм, мають відповісти за законом. Речниця Зеленського зазначила, що кожен українець має право на протест, і протестувальники часто проводили акції на Банковій, однак "жодному за 30 років незалежності не спадало на думку робити те, що сталося 20 березня".

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Автор: Катерина Комолова