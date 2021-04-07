У Держуправлінні справами назвали вартість ремонту пошкодженої будівлі Офісу президента та уточнили, які витрати входять до цієї суми.

Вартість робіт із ремонту та відновлення будівлі й прилеглої території Офісу президента, пошкодженої під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка у березні, становить понад 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у Державному управління справами у відповідь на запит Радіо Свобода.

"За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством "Спектр" встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку - пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова 11, складає 1571610 гривень", - йдеться в повідомленні.

У Держуправлінні справами уточнили, що до цієї суми входять такі витрати:

очищення (миття) фасаду і мощення площі - 297200 гривень;

ремонт дверних блоків (9 штук) - 1158600 гривень;

ремонт вікон - 85000 гривень;

непередбачувані й додаткові роботи та покриття ризиків - 30810 гривень.

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Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Олександр Топчій