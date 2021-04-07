Вартість робіт із ремонту та відновлення будівлі й прилеглої території Офісу президента, пошкодженої під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка у березні, становить понад 1,5 мільйона гривень.
Про це повідомили у Державному управління справами у відповідь на запит Радіо Свобода.
"За результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством "Спектр" встановлено, що орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку - пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова 11, складає 1571610 гривень", - йдеться в повідомленні.
У Держуправлінні справами уточнили, що до цієї суми входять такі витрати:
- очищення (миття) фасаду і мощення площі - 297200 гривень;
- ремонт дверних блоків (9 штук) - 1158600 гривень;
- ремонт вікон - 85000 гривень;
- непередбачувані й додаткові роботи та покриття ризиків - 30810 гривень.
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Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося
- 20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка.
- Протестувальники палили фаєри й кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою.
- За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі ОП коштуватиме приблизно два мільйони гривень. Раніше в Офісі президента повідомили, що крім відновлення фасаду потрібен також ремонт окремих приміщень всередині будівлі президентської канцелярії. В ОП запевнили, що "ДУС обиратиме компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою". "Державне управління справами публічно відзвітує про всі виконані роботи", - йдеться в повідомленні.
- Протестувальники також висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.
- Заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що причетні до заворушень під офісом президента під час акції на підтримку Стерненка понесуть відповідальність за хуліганські дії.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві. По завершенню акції поліцейські затримали одного з учасників - Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд). Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. 23 березня суд обрав Владу Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- Також стало відомо про оголошення підозри ще одному учаснику акції на Банковій - лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Йому інкримінують ст. 296 ч. 4 "Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".
- Пізніше про підозру повідомили ще й одному з учасників руху "Гонор" Олексію Білковському. 24 березня, правоохоронці вручили підозри Євгену Строканю і Давиду Гаджимурадову.
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Справа Стерненка: що відомо
23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.
19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.
Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.
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