За словами Умєрова, це наблизить момент, коли Чорне і Азовське моря знову будуть українськими.

Кабінет міністрів України схвалив розроблений Міністерством оборони план реалізації Стратегії морської безпеки України. Про це у Facebook повідомив голова оборонного відомства Рустем Умєров.

За його словами, це є важливим кроком для посилення морської безпеки України.

Зокрема, документ має на меті забезпечити виконання завдань та цілей, визначених Стратегією, яка була схвалена Радою національної безпеки і оборони та введена в дію указом президента.

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Основними завданнями плану є:

посилення спроможності сектору безпеки і оборони України, ВМС ЗСУ та Морської охорони ДПСУ для протидії агресії та реагування на інші загрози морській безпеці

деокупація тимчасово окупованих територій узбережжя, внутрішніх вод і континентального шельфу України

отримання компенсацій за втрати, завдані агресором, і відновлення морської та річкової інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни.

"Дякую всім, хто долучився до розробки цього важливого документа. Разом ми наближаємо момент, коли Чорне і Азовське моря знову будуть повністю вільними й безпечними для України!" - написав Умєров.

Ситуація в українських морях

Як повідомляв УНІАН, у ВМС розповіли, чи змінилися плани України щодо Кримського мосту. Так, ЗСУ не атакують російські порти та цивільні судна, які йдуть Керченською протокою, хоча вона офіційно закрита.

Водночас, за словами речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука, для оборони від безпілотників росіяни використовують гелікоптери, тому що вони мають майже таку саму швидкість, та ними легше патрулювати певну ділянку, ніж літаками.

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