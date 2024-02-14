Вона в міжнародному розшуку з 2017 року.

Росія виставить на аукціон картину художника Івана Айвазовського "Місячна ніч". Як повідомляють російські ЗМІ, картину виставлять на торги вже 18 лютого, експерти оцінюють її вартість в 100 мільйонів рублів.

Колишній прокурор Криму Гюндуз Мамедов заявив, що "Місячна ніч" була серед 52 полотен, які незаконно передали в Сімферопольський художній музей. У 2017 році Інтерпол оголосив їх у міжнародний розшук.

"Таким чином Російська Федерація відкрито нехтує міжнародним правом, адже згідно з Конвенцією ЮНЕСКО 1970 року - вивезення культурних цінностей і передача права власності є забороненою", - написав він у мікроблозі X (раніше - Twitter).

Росія вивозить все цінне з окупованих територій:

Минулої весни повідомлялося, що російські загарбники розграбували музей-заповідник Херсонес Таврійський в окупованому Криму. Цінні артефакти росіяни вивезли у Великий Новгород.

Перед втечею з Херсона окупанти винесли з Херсонського художнього музею твори мистецтва та оргтехніку.

Також загарбники вивозили техніку з комунальних підприємств і виносили колекційні напої з виноробень і коньячних заводів.

Влітку стало відомо, що з Херсонського художнього викрали три картини Івана Айвазовського: "Буря вщухає", "Вид міста Одеси" і "Море".

Вас також можуть зацікавити новини: