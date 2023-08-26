Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина хочуть продовжити заборону на імпорт української агропродукції.

Україна вважає "категорично неприйнятним" намір п’яти сусідніх країн Європи продовжити заборону на імпорт української аграрної продукції та розширити її за рахунок додаткових видів продукції. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України.

У дипломатичному відомстві зазначили, що односторонні обмеження на український імпорт не відповідають "духу і букві" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.

"Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії. Викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції", – йдеться у заяві.

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МЗС звернулося до керівництва Євросоюзу та причетних країн із закликом знайти збалансоване рішення, яке було б заснованим на законодавстві ЄС та положеннях Угоди про асоціацію.

Сусіди "банять" український агроекспорт

Як писав УНІАН, напередодні міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс повідомив, що його країна разом із Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною виступають за продовження до кінця року заборони ЄС на імпорт українського зерна в ці країни. Поточний строк заборони спливає 15 вересня.

Крім того, учасники цього "клубу" виступають за розширення заборон на імпорт української продукції. Наприклад, Польща хоче заборонити українську малину. Інші країни мають свої побажання на цей рахунок.

Зазначимо, що ця заборона діє від весни. Вищезгадані країни отримали проблеми із власними фермерами, коли на їх внутрішньому ринку з’явилося багато дешевої української продукції, яку неможливо було експортувати морем.

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