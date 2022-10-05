Мобільний оператор і надалі буде розширювати перелік додатків та сайтів, якими можна користуватися без списання мегабайтів із рахунків абонентів.

Абоненти Київстар можуть купувати квитки в мобільному додатку "Укрзалізниці" без сплати за мегабайти. Така можливість з`явилась завдяки співпраці національного телеком оператора і національного перевізника.

Нагадаємо, що вже зараз завдяки мобільному додатку Укрзалізниці абоненти можуть:

знайти необхідні рейси, сортувати їх в пошуку за різними критеріями;

придбати квитки без комісій та переплат на всі поїзди далекого сполучення по Україні або повернути їх;

отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття й відправлення;

оплатити квитки карткою або за допомогою картки Apple Pay, Google Pay одразу в додатку.

З часом у додатку з’явиться ще більше можливостей для клієнтів національного залізничного перевізника. Завантажити додаток можна за посиланнями із App Store та Google Play*.

Відео дня

Безкоштовна тарифікація інтернету для ряду мобільних додатків - частина комплексу заходів Київстар, щоб зробити соціально важливі сервіси та послуги онлайн ще доступнішими. Так, Київстар не тарифікує мегабайти в рамках сервісів "Держава в смартфоні": Дія, Helsi.me, сайт МОЗ України.

Мобільний оператор і надалі буде розширювати перелік додатків та сайтів, якими можна користуватися без списання мегабайтів із рахунків абонентів.

*Завантаження додатка з App Store та Google Playтарифікується згідно зі стандартними умовами.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2022 року обслуговував 24,8 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,2 млн абонентів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G. Київстар. Клієнтам компанії доступні можливості мобільного, фіксованого зв’язку й інтернету, конвергентні рішення, а також інноваційні послуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги, цифрове ТБ та ін. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON, що має головний офіс у Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 24 роки працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua