Кінотеатр "Київ" відкрився ще 1952 року. У 2019 році приміщення закладу передали в оренду.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, коли може відкритися зачинений на реконструкцію кінотеатр "Київ".

Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода". За словами Кличка, компанії, яка виграла інвестиційний конкурс на оренду кінотеатру, завадила пандемія.

"І ця компанія сказала, що вони не можуть зараз реалізовувати проект, тому що інші кінотеатри цієї мережі не працюють і надходжень немає. Тобто трошки зсунулися терміни. Зараз ми проводимо переговори, вимагаємо від них максимально швидко це зробити. Але на підставі тих розмов, які я вів з орендарями цього кінотеатру, думаю, що їм потрібен ще рік", - зазначив мер.

Читайте такожУ комітеті Ради розповіли, коли депутати розглянуть законопроект про медіаКінотеатр "Київ" відкрився ще 1952 року. До 2019 року він перебував у комунальній власності. На базі кінотеатру щороку відбувалася низка фестивалів, серед них "Молодість", "Британський театр у кіно" та частина сеансів Docudays. Протягом 10 років будівлю орендувала компанія "Культурний центр "Кінотеатр "Київ".

Ситуація навколо кінотеатру "Київ"

15 квітня 2019 року переможцем конкурсу на оренду приміщення кінотеатру «Київ» стало ТОВ «Сінема-Центр» з пропозицією у 2 млн 119 тис. грн на місяць без ПДВ. Таким чином, очікувалося, що надходження до бюджету столиці від оренди приміщення збільшиться у 45 разів.

У ТОВ «Сінема-Центр» відразу заявили про необхідність ремонту в кінотеатрі.

Оскільки кінотеатр «Київ» є пам'яткою архітектури, з ТОВ «Сінема-Центр» мало бути підписано охоронний договір щодо збереження та належного утримання будівлі. Всі ремонтні роботи в приміщенні кінотеатру компанія повинна узгоджувати з профільними структурами міської влади.

20 листопада 2019 року в КМДА, посилаючись на висновки Науково-дослідного інституту інноваційного будівництва Української академії наук, заявили, що будівля кінотеатру «Київ» перебуває в непридатному до використання за призначенням стані.

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Автор: Тетяна Поляковська