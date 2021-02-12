Цього пам’ятного дня українці згадуватимуть подвиг загиблих Героїв Небесної Сотні.

Традиційно в лютому Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні. Цього року – вже сьомі роковини кривавих подій на Майдані під час Революції Гідності.

Коли День Героїв Небесної Сотні 2021 – дата

День Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого відповідно до указу президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні".

День Героїв Небесної Сотні: що означає

Небесна Сотня – прийнята в Україні збірна назва загиблих понад 100 протестувальників під час подій Революції Гідності у грудні 2013 – лютому 2014 року.

Читайте такожОпитування показало, скільки в Україні невдоволених курсом державиСаме в ці дні протистояння між мітингувальниками і тодішнім режимом досягло піку. А 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану.

Наступного дня, 21 лютого 2014 року, загиблих мітингувальників Майдану було офіційно визнано жертвами. Того дня на Майдані Незалежності у Києві відбулося прощання із загиблими активістами, яких у жалобних промовах назвали "Небесною Сотнею".

Їхні імена та назву "імені Героїв Небесної Сотні" надали вулицям у Києві та на батьківщині загиблих. На пам’ять про них засновано Орден Героїв Небесної Сотні. Також створено "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції гідності".

День Героїв Небесної Сотні: історія протистояння

21 листопада 2013 року, в 9-ту річницю Помаранчевої революції, зібрався Євромайдан. Ним розпочалися події, відомі нині як Революція Гідності. Активісти виступили за повернення України до європейського шляху розвитку, зокрема, укладення Угоди про асоціацію з Євросоюзом, яку Віктор Янукович відмовився підписати.

30 листопада вночі відбувся кривавий розгін майданівців, після чого по всій Україні пройшли численні мітинги.

Загалом протистояння учасників Революції Гідності та представників режиму Януковича тривало понад три місяці. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень у центрі столиці загинули активісти Майдану вірменин Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького.

У період із 18 до 20 лютого загинуло та отримало травми найбільше протестувальників. Ці події стали останнім переломним моментом Революції Гідності.

Небесна Сотня є для всієї України символом жертовності, героїзму та патріотизму, а також прикладом та джерелом натхнення для наших воїнів, які захищають територіальну цілісність України на сході.

Як вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні

Традиційно 20 лютого в багатьох містах України проводяться меморіальні заходи, присвячені пам'яті загиблих учасників Революції Гідності.

До Дня Героїв Небесної Сотні Національний музей Революції Гідності у Києві підготував низку мистецьких та просвітницьких заходів. А у пам’ятні дні лютого запропоновано пов’язувати стрічки, які збереглись із Євромайдану з європейською символікою чи просто синьо-жовті стрічки на знак солідарності із волевиявом громадян.

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Автор: УНІАН