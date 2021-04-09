Українських священнослужителів щепитимуть на другому етапі вакцинації від COVID-19.

Українських священнослужителів будуть щеплювати на другому етапі вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, оперативний штаб МОЗ України з вакцинокерованих інфекцій прирівняв священнослужителів до соціальних працівників.

"Тепер духівники можуть отримати щеплення від COVID-19 на другому етапі вакцинації, відповідно до дорожньої карти", - йдеться у повідомленні.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що прирівняння священнослужителів до соціальних працівників є необхідним кроком, бо священнослужителі тісно контактують із людьми, які належать до груп ризику.

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"Щоб записатися на щеплення, духівникам потрібно звернутися до свого керівництва та повідомити про бажання вакцинуватися. Ті ж, у свою чергу, передадуть списки координаторам із вакцинації в регіоні. Після узгодження з координаторами керівники повідомлять охочих про час та місце щеплення", - сказано в повідомленні.

Вакцинація від COVID-19 в Україні

В ЦГЗ МОЗ України нагадали, що вакцинація від COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого і відбуватиметься у п’ять етапів. На першому етапі щеплюють медичних працівників "ковідних" лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті.

22 березня в Україні розгорнули другий етап вакцинації проти COVID-19. До вакцинальної кампанії, відповідно до дорожньої карти, долучили лікарів усіх закладів охорони здоров’я, соціальних працівників та людей старших 80 років. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

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Автор: Надя Пришляк