Очаківських рибалок врятував екіпаж катера Морської охорони "Балаклава".

Ракетний крейсер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ з'явився, коли буксирування українського риболовного судна, на якому сталася аварія, вже почалося.

Про це журналістів повідомили у прес-службі Регіонального управління Морської охорони ДПСУ (Одеса).

Як уточнили в прес-службі, о 2:40 в радіоефірі через відкриті канали міжнародної морської безпеки на пост технічного спостереження «Чорноморськ» (Одеська обл.) надійшла інформація про рибальську фелюгу, яка передає сигнал лиха. Ця інформація надійшла від екіпажу цивільного судна, що прямувало в бік Грузії.

Зазначається, що катер морської охорони «Балаклава» негайно висунувся в зазначений район. Майже за 25 морських миль на південь від Тендрівської коси (Херсонська обл.) моряки-прикордонники виявили знеструмлене риболовне судно, яке втратило керування. Його капітан пояснив, що рибалки встановленим порядком оформили вихід на промисел з Очакова, проте через деякий час виникла технічна несправність, і знеструмлене судно втратило керування. Через це його вітром почало відносити у відкрите море, й екіпаж подав сигнал лиха.

«Коли почалася буксирувальна операція, з'явився РК «Ивановец» ЧФ РФ, який тримав дистанцію, на зв'язок не виходив, допомогу не пропонував. У даний час «Балаклава» буксирує знеструмлене судно в порт Очаків. За результатами попереднього опитування, весь екіпаж фелюги почувається добре», - повідомили в управлінні.

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Що передувало

На риболовному судні «ОД-2592», коли воно перебувало в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендрівської коси, сьогодні вночі сталася аварія. Судно було знеструмлено, тому не могло повідомити українську владу про ситуацію, що склалася, і подало сигнал SOS.

Російські ЗМІ повідомили, що на допомогу «ОД-2592» вийшли ракетний крейсер «Ивановец» Чорноморського флоту і прикордонний сторожовий корабель «Безупречный» прикордонної служби ФСБ РФ, проте Головне управління розвідки Міноборони України спростувало цю інформацію.

За даними українських розвідників, незважаючи на отримання сигналу SOS, російські кораблі до українського судна не наближалися.

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Автор: Лариса Козова