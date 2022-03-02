Журналіст зазначив, що у Росії не залишилося партнерів, адже навіть Китай відмовився від статусу союзника.

Журналіст Роман Вінтонів, відомий як Майкл Щур, у військовій формі і з автоматом у руках записав звернення до росіян, які воюють проти України.

"Мене звати Роман. Тиждень тому я ще був журналістом. Зараз я служу в ЗСУ. Я звертаюся до російських журналістів. Ваше мовчання - це згода з війною, яку розв'язав Путін. Ви принесли смерть в мою країну. Я дуже ліберальна людина і я з жахом зрозумів, що зараз мені подобається дивитися на смерті російських солдатів, я хочу їхньої смерті", - сказав він.

Він нагадав росіянам, що саме РФ напала на Україну. І те, що робить Путін, не забудеться ніколи.

"Ви увійшли в історію як ганебна держава... Ви прокажена держава, ваш герб вже став знаком ганьби, вам вже соромно дивитися на свої паспорти", - наголосив Майкл у зверненні до росіян.

Журналіст зазначив, що у Росії не залишилося партнерів, адже навіть Китай відмовився від статусу союзника.

"Росія - останній до**ойоб на карті світу", - сказав Щур.

Він закликає росіян не мовчати про агресію Путіна, "подорослішати" нарешті. Закінчив свою промову Вінтонів традиційним "Слава Україні!".

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