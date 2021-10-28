Дослідження показало, що головний мотивуючий фактор переїзду трудових мігранток до Польщі – економічний.

У Польщі 85% українських жінок працюють нижче свого фаху і тільки для 15% українок переїзд був пов’язаний з роботою за фахом і не передбачав досвіду фізичної праці на підприємстві.

Це свідчать дані дослідження "Пульс трудової міграції: жіночий портрет", проведеного у серпні аналітичним центром компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Дослідження показало, що головний мотивуючий фактор переїзду трудових мігранток до Польщі – економічний, тобто заробити грошей. Натомість всі опитані без виключення учасниці дослідження мають наміри просуватися в кар’єрі, а також отримати освіту у польських ВНЗ.

У дослідженні зазначають, що в польських суспільних колах досі існує стереотип про те, що жінки з України працюють у Польщі як некваліфіковані працівниці або на фізичній роботі, мають низький рівень освіти, відсутність амбіцій розвивати кар’єру і приїжджають до країни не тільки за грошима, але й будувати особисте життя.

Згідно з даними, переважна більшість українок дійсно свідомо їхали до Польщі працювати фізично: у сільському господарстві, на виробництві, у сфері торгівлі та HoReCa. Причому вони часто свідомо обирають ті види робіт, якими б не займалися в Україні. На Батьківщині жінки працювали у сфері надання послуг, педагогами, державними службовцями, були підприємницями, студентками або науковцями. Жінки цілком усвідомлюють нижчий рівень конкурентності у порівнянні з громадянами Польщі через незнання польської мови, відсутність попередньої інформації про процедури легалізації та брак розуміння своїх подальших планів.

Плани щодо проживання

Більша частина опитаних жінок має намір залишитися жити у цій країні. Респондентки відзначають, що якість їх життя у Польщі значно вище незалежно від того, де вони працюють. Серед причин, крім вищих заробітків, називають безпеку, комфорт і чистоту в містах. 11% учасниць вже придбали житло в іпотеку і ще 15% планують це зробити.

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За спостереженнями учасниць дослідження, переїзд на навчання до Польщі наразі стає все більш популярним – особливо серед молоді, а також серед жінок, які мають вищу освіту, трудовий або підприємницький досвід в Україні.

Які проблеми найчастіше виникають

Серед проблем, з якими стикалися жінки у Польщі - труднощі з пошуками житла через упереджене ставлення власників до іноземців, не завжди дружнє ставлення з боку колег-польок, а також більше навантаження в роботі. Натомість, найчастіше більше ускладнень і неприязне ставлення вони відчували з боку колег-українців, які довше працюють на підприємстві.

Примітно, що жодна з учасниць не назвала укладання шлюбу з поляком як спосіб залишитися в країні. Жінки покладаються на можливості покращити роботу і якість свого життя своїми силами.

Також поширеною є практика, коли українці приїжджають до Польщі парами або родинами.

Головним побажанням учасниць дослідження щодо роботи і життя у Польщі було дотримання їх трудових прав і спрощення процедур і термінів легалізації.

Як проводилось дослідження

Експерти вивчали погляди і досвід соціальної інтеграції трудових мігранток з України в Польщі методом фокус-групових дискусій та глибинних інтерв’ю. На момент проведення дослідження у Польщі жінки мали досвід роботи від 6-ти місяців до 11 років.

Автор: Олег Давигора