Внаслідок липневого ракетного удару по Вінниці загинули майже три десятки людей.

Вінничанка Ірина Дмитрієва, чотирирічна донька якої 14 липня загинула внаслідок прильоту російської ракети по центру міста, подякувала усім за підтримку й зізналася, що досі не вірить у смерть дитини.

Про це вона написала у своєму Facebook. Пост жінка супроводила кадрами з дитиною.

"Я не вірю. Майже місяць минув після жахливої трагедії... Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома... Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але знаходжуся у іншій реальності. Не вірю... І не хочу жити у новій жахливій реальності. Моя любов, моя кохана дівчинка, ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно не зважаючи ні на що! Нажаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало... Ми обов'язково з тобою зустрінемося. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче. Кляті нелюди рашисти вбили тебе, і мене... Хай кожна сльоза українця стане смертельним ядом для тисячі орків. Їм не має прощення, тільки жорстока смерть ворогам!!!", - йдеться в дописі.

Вона подякувала за підтримку рідним, близьким, друзям, знайомим та незнайомим людям, усьому світу.

"Я не знаю чому мене залишили на цій землі жити, я не розумію навіщо. Потрібен тільки час. Але поки я не хочу вірити, наче страшний довгий сон", - пише жінка.

Ракетний обстріл центру Вінниці

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Загалом того дня до лікарень звернулось 197 постраждалих: 110 отримали допомогу амбулаторно, 80 госпіталізували. Загалом постраждали понад дві сотні осіб.

Загинули 27 людей, серед яких 3 дітей. 8 людей вважаються зниклими безвісти.