Вінничанка Ірина Дмитрієва, чотирирічна донька якої 14 липня загинула внаслідок прильоту російської ракети по центру міста, подякувала усім за підтримку й зізналася, що досі не вірить у смерть дитини.
Про це вона написала у своєму Facebook. Пост жінка супроводила кадрами з дитиною.
"Я не вірю. Майже місяць минув після жахливої трагедії... Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома... Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але знаходжуся у іншій реальності. Не вірю... І не хочу жити у новій жахливій реальності. Моя любов, моя кохана дівчинка, ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно не зважаючи ні на що! Нажаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало... Ми обов'язково з тобою зустрінемося. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче. Кляті нелюди рашисти вбили тебе, і мене... Хай кожна сльоза українця стане смертельним ядом для тисячі орків. Їм не має прощення, тільки жорстока смерть ворогам!!!", - йдеться в дописі.
Вона подякувала за підтримку рідним, близьким, друзям, знайомим та незнайомим людям, усьому світу.
"Я не знаю чому мене залишили на цій землі жити, я не розумію навіщо. Потрібен тільки час. Але поки я не хочу вірити, наче страшний довгий сон", - пише жінка.
Ракетний обстріл центру Вінниці
Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.
Загалом того дня до лікарень звернулось 197 постраждалих: 110 отримали допомогу амбулаторно, 80 госпіталізували. Загалом постраждали понад дві сотні осіб.
Загинули 27 людей, серед яких 3 дітей. 8 людей вважаються зниклими безвісти.