Фахівці намагаються якнайшвидше усунути проблему.

Вчора через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях метро тимчасово не працювали комплекси самообслуговування. Вже сьогодні сталися проблеми з оплатою проїзду через "Київ Цифровий", повідомило КП "Київський метрополітен".

"У метро тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку "Київ Цифровий". Фахівці КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" намагаються якнайшвидше вирішити питання", – йдеться в повідомленні.

Відтак станом на 17:00 доступні тільки такі способи оплати як: транспортна картка, безконтактна банківська картка, мобільні застосунки ApplePay та Google Pay.

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Збої в системі оплати в київському метро 20 червня - що повідомлялося

В ніч на 20 червня в низці областей України та в столиці оголошували повітряну тривогу. Навколо Києва цієї було знищено майже 20 ворожих дронів. Їх запускали кількома хвилями із різних напрямків.

Після атаки стало відомо про пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях метро. Через це певний час не працювали комплекси самообслуговування. Нормальну роботу усіх засобів оплати проїзду і терміналів самообслуговування було відновлено близько 17-ї.

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