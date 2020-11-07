У мережі з'явилося відео з вагону столичної підземки.

У столичному метрополітені помітили двох чергових порушників карантину, які, окрім відсутності масок, відзначилися зухвалою поведінкою.

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

На запису видно, як чоловік і жінка, що сидять поруч без засобів індивідуального захисту, плюють насіння у пакет. Інцидент стався на "червоній" гілці метрополітену в районі станції "Берестейська".

"Максимальний рівень жлобства досягнуто. Тепер можна сміливо повертатися додому", - йдеться у повідомленні.

Деякі користувачі у коментарях звернули увагу на рівень виховання пасажирів, дехто обурився, що їм не зробили зауваження. Деякі автори не помітили нічого поганого у такій поведінці, наголосивши, що пасажири плювали у пакет.

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Автор: УНІАН