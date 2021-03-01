Товкучки утворилися на станціях метро "Теремки" і "Академмістечко".

У Києві вранці, 1 березня, в годину пік утворилося стовпотворіння людей при вході на деякі станції метро.

Так, великий "затор" з людей утворилася на станції метро "Академмістечко" близько 8 ранку.

"Схоже, що столичні затори поширюються не тільки на дороги, а й на підземку", - пише "Київ Оперативний" у підписі до опублікованого відео.

Проблеми виникли і при вході на станцію "Теремки" - там, за даними Телеграм-каналу "Киев сейчас" був відкритий тільки один вхід із чотирьох.

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Зазначимо, що стовпотворіння в київському транспорті, в тому числі в метро, відбуваються регулярно. Найчастіше їх можна спостерігати в ранковий і вечірній час пік на найбільш завантажених станціях і маршрутах.

Нагадаємо, у лютому в прес-службі столичної підземки пояснили, що обмеження на вхід проводяться щодня залежно від завантаженості станцій. "Обмеження на вхід діють 15-20 хвилин. Коли піковий час проходить, пасажири роз'їжджаються, то знову відкриваються всі двері на вхід. Іншого механізму обмежень поки немає. Ми живемо в умовах карантину і повинні дбати про безпеку громадян", - розповіли тоді в "Київському метрополітені".

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Автор: Олександр Топчій