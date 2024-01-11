За його словами, Україна тепер має воювати еквівалетною кількістю військових.

Україна вже вичерпала час, коли могла воювати проти переважаючих сил ворога. Зараз необхідна еквівалентна кількість бійців.

Як повідомив екс-командир роти батальйону "Айдар", ветеран російсько-української війни Євген Дикий в ефірі "Українського радіо", обговорення законодавчх ініціатив щодо мобілізації "відстали від життя більш ніж на рік".

На його думку, це мало відбутись у жовтні 2022 року. До вересня 22-го року був шанс, що українці можуть провоювати цю війну і перемогти силами тих людей, які масово пішли до армії навесні-влітку 2022 року. Коли у вересні Путін розпочав в Росії масову мобілізацію, то далі було очевидно, що нам теж цього не уникнути.

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"Є речі, через які не перестрибнеш. Воювати значно меншими силами, ніж у ворога, можна якийсь час, але ми його вже більш ніж вичерпали. Нам треба виставити еквівалентну кількість бійців, а по-хорошому ще й створити перевагу. Можливо, я когось здивую, але ми весь цей час воюємо меншою кількістю солдатів, ніж у нашого ворога. І всі успіхи, які ми здобули, ми здобули в меншості. Але всьому є межа і ми її давно пройшли", - зазначив Дикий.

Закон про мобілізацію - останні новини

Раніше Гончаренко заявляв, що Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики вважає, що в законопроекті про мобілізацію є корупційні ризики.

Це підтвердила голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, яка зазначила, що дійсно в урядовому законопроекті про мобілізацію виявлено низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків.

Також, за словами Гончаренка, недоліки знайшов і Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Там проголосували за те, щоб рекомендувати профільному комітету доопрацювати його з урахуванням альтернативних законопроектів.

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