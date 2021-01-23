На даний час акцію завершено.

У Києві під час акції протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального біля посольства Росії сталися сутички.

Про це повідомляється на офіційній сторінці поліції Києва у Facebook.

"Сьогодні біля приміщення посольства, що на проспекті Повітрофлотському у Солом’янському районі столиці, відбулася акція на підтримку російського політичного діяча, на якій були присутні близько 30 осіб. Під час заходу між учасниками акції відбувся конфлікт, у який втрутились працівники поліції та відразу його припинили", - сказано в повідомленні.

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У поліції поінформували, що на даний час заходи завершені. "Заяв чи повідомлень стосовно даної події до поліції не надходило", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 січня, у Києві біля посольства РФ відбулася акція на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. У заході взяли участь близько 40-50 осіб.

Акції на підтримку Навального проходять і в Росії.

Затримання і арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування після отруєння влітку 2020 року. Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту він був затриманий співробітниками поліції. У січні ФСВП звернулась до суду із заявою про необхідність замінити Навальному умовний строк у справі "Ів Роше" на реальний, обвинувативши його в недотриманні умов випробувального строку.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

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Автор: Світлана Закелова