Чи можна вступити до військового вишу без звернення до ТЦК: відповідь Міноборони

У відомстві уточнили, що у низці випадків абітурієнти можуть звертатися безпосередньо до військових вишів, а оформлення документів відбувається вже на місці.

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації змінилися окремі правила вступу до військових закладів вищої освіти. У Міністерстві оборони роз’яснили, чи обов’язково проходити територіальні центри комплектування (ТЦК) перед подачею документів.

У випадках, коли строки оформлення та передання особових справ через ТЦК та СП вже завершилися, абітурієнти можуть напряму звертатися до приймальних комісій військових вишів.

Там зазначили, що вступники мають подати заяву про допуск до вступних випробувань і конкурсного відбору. У такому разі особові справи оформлюються безпосередньо у навчальному закладі, а ТЦК за місцем обліку або проживання отримує відповідне повідомлення.

Окремий порядок передбачений для кандидатів із тимчасово окупованих територій або районів поблизу лінії зіткнення чи адміністративної межі.

Такі вступники можуть подавати заяви особисто, поштою або електронною поштою безпосередньо до військового вишу. Медичну комісію та професійно-психологічний відбір для них проводитимуть уже під час вступних випробувань.

Як повідомляв УНІАН, різко зросла кількість звернень про порушення прав громадян України, пов'язаних з проведенням мобілізації. Як заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, кількість звернень про порушення прав громадян України, пов’язаних з проведенням мобілізації у порівнянні з 2022 роком зросла в 333 рази.

Водночас стало відомо, що в Україні розробляють нову систему військові контрактів із чіткими термінами служби як для новобранців, так і для чинних військовослужбовців.

