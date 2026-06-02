Через нічну атаку РФ Київ та 7 областей без світла: чи запровадять обмеження

Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури.

У ніч з 1 на 2 червня російські окупанти завдали чергового масованого удару по території України, внаслідок чого частина споживачів у Києві, а також Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях тимчасово залишаються без електропостачання, повідомляє Міненерго.

У столиці зазнав пошкоджень виробничий майданчик та інфраструктура енергетичного підприємства. По Україні зафіксовано пошкодження інфраструктури об’єктів нафтогазової галузі. Відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі.

Вночі в частині Києва зникло світло, передають місцеві ЗМІ. Повідомляється про відключення в Подільському, Святошинському та Оболонському районах столиці, в житлових районах Нивки, Святошино та Борщагівка, а також в передмісті.

Станом на 10 ранку застосування контрольованих обмежень постачання електроенергії не прогнозується. Проте на місцевому рівні оперативно дізнаватися ситуацію з енергопостачанням в Міненерго радять на офіційних ресурсах локальних операторів системи розподілу.

Енергетики просять за можливості перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 11:00 до 15:00, а у вечірні години – з 18:00 до 22:00 – максимально ощадливо використовувати електроенергію, аби знизити навантаження на систему.

Енергосистема України – останні новини

Росія не може перемогти Україну на полі бою, тому системно атакує об’єкти критичної інфраструктури, аби виснажити оборону країни. Про це повідомляв перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, головний виклик для України в таких умовах – зберігати функціональність держави під постійним тиском ворога.

Російські окупанти можуть використати Запорізьку атомну електростанцію для досягнення своїх військових цілей так само, як три роки тому влітку вони підірвали греблю Каховської ГЕС, попереджають експерти.

