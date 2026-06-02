'Абсолютно прозора заява': Зеленський відреагував на масовану атаку Росії

Україні потрібен захист від балістики.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на комбіновану масовану атаку, яку здійснили російські загарбники цієї ночі. Він заявив, що дії Росії свідчать про намір продовжувати руйнувати життя в Україні, бо нашій країні не вистачає захисту від балістики.

"Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії: якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися", - наголосив Зеленський.

У цьому зв’язку, як зазначив президент, Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись.

Відео дня

"І обовʼязково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до "Петріотів". Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар", - повідомив Зеленський.

Російська атака - що відомо

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі і рано вранці російські загарбники випустили 73 ракети і 656 БпЛА різних типів. При цьому, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів.

У Києві є руйнування у багатьох районах, пошкоджені багатоповерхівки та лікарні. Відомо про чотирьох загиблих, кількість постраждалих перевалила за 6 десятків.

У Дніпрі відомо про дев’ятьох загиблих, серед них трирічний хлопчик та працівник ДСНС, який прямував на ліквідацію наслідків удару.

Вас також можуть зацікавити новини: