Тему зниження мобілізаційного віку педалюють західні партнери України.

На сьогодні Україна не має потреби у мобілізації чоловіків 18-25 років. Відповідні заклики із Заходу є думками окремих західних політиків. Про це в інтерв'ю "Еспресо" заявив речник оперативного командування "Захід" Збройних сил України Олег Домбровський.

Він наголосив, що в питаннях мобілізації армія керується вимогами українського законодавства і власними потребами, а рішення про порядок мобілізації ухвалює Верховна Рада України.

"Мобілізація з 18 років – лише наміри та думки посадовців у Сполучених штатах Америки. … [Мобілізація] це складна річ, яка не має залежати від зовнішнього впливу, і [це] суверенне право нашої країни - вирішувати, з якого віку має починатися мобілізація", – заявив Домбровський.

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На думку військового, наразі немає потреби у зниженні мобілізаційного віку, хоча такі питання доречно обговорювати.

"Доречність мобілізації з 18 років залежатиме від того, яка ситуація складається на лінії бойового зіткнення. Звісно, якщо час того буде вимагати, можливо, будуть переглядати норми. Але наразі такої необхідності немає", – наголосив Домбровський.

Питання зниження мобілізаційного віку в Україні

Як писав УНІАН, у жовтні в Офісі президента визнали, що американські політики з обох партій тиснуть на Київ у питанні зменшення мобілізаційного віку. Зокрема американські політики апелюють до власного досвіду війни у В’єтнамі, коли мобілізації підлягали чоловіки з 18-річного віку.

Військовий оглядач, ветеран АТО Євген Дикий пояснив, чому ідея зниження мобілізаційного віку просто не має сенсу. Він наголосив, що Україна ще далека від вичерпання мобілізаційного резерву в категорії 25-55 років.

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