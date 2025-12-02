Речник Полтавського ОТЦК та СП Роман Істомін сумнівається, що мобілізація жінок кардинально змінить хід війни в Україні.

Наразі немає необхідності мобілізовувати всіх жінок – це не те поповнення, яке вкрай необхідне Силам оборони України. Таку думку "Телеграфу" висловив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Він пояснив, що його особисті погляди на питання мобілізаційного віку можуть сприйматися як офіційна позиція установи. Тому, за його словами, важливо говорити не про власні оцінки, а про ставлення ТЦК до можливих змін. Він нагадав, що мобілізаційний вік визначає чинне законодавство, а держава вирішує, кого з громадян необхідно залишити в тилу, а кого – направити до війська. Самі ж ТЦК та СП, як підкреслив Істомін, лише виконують свої функції у межах закону та використовують ті інструменти, які надає держава. Тож незалежно від того, чи буде ухвалене рішення про зміну мобілізаційного віку, органи комплектування продовжать виконувати свої завдання.

Коментуючи можливість мобілізації жінок, Істомін нагадав, що наразі обов’язковому військовому обліку підлягають лише жінки медичних і фармацевтичних спеціальностей. Він також висловив сумнів, що саме жінки можуть стати тим підкріпленням, яке кардинально вплине на хід війни. За його словами, будь-яке рішення щодо розширення мобілізації потребуватиме змін у законодавстві.

"Я маю певний сумнів, що жінки — це саме те поповнення, яке конче потрібне Силам оборони і яке змінить хід війни. Відповідно, перш ніж проводити потенційну мобілізацію жінок, потрібно вносити зміни до чинного законодавства України", - сказав Істомін.

Водночас він повторив: незалежно від того, чи будуть ухвалені такі зміни, ТЦК і надалі виконуватимуть завдання, визначені державою.

Мобілізація в Україні: де служать чоловіки старшого віку

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів, що вік понад 50 років не є автоматичною підставою для звільнення від призову. Однак більшість чоловіків старшого віку фізично не можуть виконувати штурмові або інші високоінтенсивні бойові завдання. Тому переважну більшість людей такого віку зазвичай розподіляють у підрозділи забезпечення, ТЦК та СП, вищі військові навчальні заклади, інші тилові підрозділи. Водночас вони, як і молодші, можуть самостійно обрати собі посаду добровільно – підписати контракт, не чекаючи мобілізації.

