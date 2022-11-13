Люди надійно сховали його від загарбників.

Херсонці ховали українські прапори від російських окупантів. Один з таких люди вийняли зі схованки після деокупації та встановили над своїм будинком.

У зворушливому відео, яке з'явилося у мережі, місцеві показали, як сховали національний прапорт у дворі під бруківкою. Стяг зберігся у гарному стані.

На кадрах жінка виймає прапор, який дбайливо загорнула у поліетилен. "Мокрий, але живий", - зазначили херсонці.

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Жінка на відео зі сльозами на очах розгорнула прапор, обійняла його та понесла до будинку.

ЗСУ звільняють Херсонську область: головні новини

9 листопада Росія заявила про вивід військ з Херсону та правобережжя області. Відступаючи, окупанти підірвали мости на Херсонщині та Миколаївщині.

ЗСУ досить стрімко просунулися до Херсона, а 11 листопада зайшли в місто та взяли його під контроль, мережу заполонили фото та відео, як місцеві жителі зустрічають українських захисників.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що бійці зайшли до Херсона та деокупували все правобережжя Херсонської області.

Російські пропагандисти називають втечу Росії з Херсона "важким рішенням" та змінюють риторику на більш спокійну на тлі невдачі Кремля. Контрнаступ триває.

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